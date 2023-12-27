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Московский клуб перенес концерт Анны Асти после
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  • Опубликована сегодня в 22:57

Московский клуб перенес концерт Анны Асти после "голой" вечеринки Ивлеевой

Московский ночной клуб Gipsy объявил о переносе новогоднего концерта певицы Анны Асти (Анны Дзюба) из-за ее участия в скандальной голой вечеринке, организованной телеведущей Настей Ивлеевой. Уведомление о переносе появилось в Telegram-канале клуба, а решение объяснено "независящими от них причинами". Новая дата выступления Анны Асти пока не объявлена. Вместо нее на новогоднюю ночь на сцене клуба выступит певец Jony (Джахид Гусейнли).

Клуб подчеркнул, что билеты, приобретенные на концерт Анны Асти, будут действительными на 31 декабря или новую дату ее выступления. Перенос концерта предположительно связан с общественным резонансом вокруг голой вечеринки Насти Ивлеевой.

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