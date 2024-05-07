Австрия не намерена присоединяться к НАТО, заявил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг в своем выступлении в Национальном совете Австрии во вторник, как передает официальный портал парламента.

Было отмечено, что недавнее известие в СМИ о послании НАТО, в котором есть представители Австрии, вызвало вопросы о приближении страны к альянсу.

"У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг.

По его мнению, Австрия в союзе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией намерена обмениваться информацией с НАТО и сделать нейтральных государств более заметными. "Мы не стремимся к тому, чтобы нас забыли", — пояснил министр. Ранее газета "die Presse" объявила, что Австрия, вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией, планирует улучшить свое взаимодействие с НАТО.

Дипломаты этих стран выразили это в своем письме, отправленном Альянсу в декабре прошлого года. Газета подчеркивает, что у нее есть копия этого письма.

По информации издания, представители этих стран делают конкретные предложения о том, как можно укрепить сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях для улучшения "оперативной совместимости" (поскольку военные системы должны взаимодействовать друг с другом, а нормы здесь устанавливает НАТО) до "получения привилегированного доступа к документам и информации".

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