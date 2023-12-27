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Андрей Баранников:
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  • Опубликована сегодня в 22:21

Андрей Баранников: "Ивлеева поставила под удар всю индустрию закрытых вечеринок"

Генеральный директор агентства SPN Communications, Андрей Баранников, высказывает мнение относительно возможных последствий для организаторов закрытых мероприятий после скандала с участием Анастасии Ивлеевой на "голой вечеринке". Баранников предупреждает об ожидаемых проблемах и ограничениях со стороны надзорных органов для организаторов таких мероприятий. Он подчеркивает, что Ивлеева, взяв на себя роль продюсера, должна осознавать свою ответственность.

Критикуя извинения участников вечеринки, он отмечает, что они могут усугубить ситуацию, так как никто не заставлял их принимать участие в мероприятии. Баранников подчеркивает, что скандал не должен стать поводом для осуждения и травли участников, и предполагает, что их популярность может даже увеличиться.

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