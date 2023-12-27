Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал преследовать его дочь

Отец блогера Насти Ивлеевой высказал свой комментарий по поводу скандала вокруг проведенной ею голой вечеринки. Он отметил, что Настя является умным человеком, и если она приняла такое решение, то, по его мнению, оно было обоснованным. Отец блогера также обратился с просьбой прекратить травлю своей дочери, который сейчас подвергается критике за организацию провокационного мероприятия с участием ряда знаменитостей.
Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко предложила возбудить уголовное дело в отношении Насти Ивлеевой за продажу билетов на данное мероприятие, обвинив их в пропаганде ЛГБТ*.
*признана в РФ экстремистской организацией
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