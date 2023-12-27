Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 91,7051
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 101,3451
Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал преследовать его дочь
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:37

Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал преследовать его дочь

Отец блогера Насти Ивлеевой высказал свой комментарий по поводу скандала вокруг проведенной ею голой вечеринки. Он отметил, что Настя является умным человеком, и если она приняла такое решение, то, по его мнению, оно было обоснованным. Отец блогера также обратился с просьбой прекратить травлю своей дочери, который сейчас подвергается критике за организацию провокационного мероприятия с участием ряда знаменитостей.

Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко предложила возбудить уголовное дело в отношении Насти Ивлеевой за продажу билетов на данное мероприятие, обвинив их в пропаганде ЛГБТ*.

*признана в РФ экстремистской организацией

Мир

В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2

В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Читать полностью
Tencent: над дипломатами США смеялся весь Совбез ООН, но всех удивила Россия

Tencent: над дипломатами США смеялся весь Совбез ООН, но всех удивила Россия

Китай выразил удивление действиями российских и американских дипломатов во время голосования в Совете безопасности ООН, как сообщают журналисты из Tencent.

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: новогоднюю ночь не стоит начинать с алкоголя

Врач Кондрахин: новогоднюю ночь не стоит начинать с алкоголя

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рекомендует начать Новогоднюю ночь с перекуса перед употреблением алкоголя.

Читать полностью
Гинеколог Волкова назвала витамины для поддержания женского здоровья после 40

Гинеколог Волкова назвала витамины для поддержания женского здоровья после 40

Врач-гинеколог Екатерина Волкова подчеркнула, что для женщин старше 40 лет важно следить за балансом полезных веществ в организме.

Читать полностью

Новости