Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров выразил стыд за тех артистов, которые извинились за участие в провокационной вечеринке, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой. Назаров прочел стихотворение, подчеркнув свое негодование по поводу извинений, которые, по его мнению, были сделаны без вины.

Вечеринка Ивлеевой, проведенная 20 декабря, вызвала критику из-за откровенного дресс-кода. Назаров и его супругу уволили из МХТ Чехова в январе, предположительно из-за его антироссийских заявлений и критики событий на Украине.