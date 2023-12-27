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Настя Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после «голой» вечеринки
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  • Опубликована сегодня в 20:01

Настя Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после «голой» вечеринки

Актриса и блогерша Анастасия Ивлеева обратилась к российскому народу, просив второй шанс после проведенной скандальной "голой вечеринки".

Она выразила готовность искать новые способы взаимодействия со своей аудиторией и попросила подписчиков помочь ей понять ее новый образ. Ивлеева подчеркнула, что никто из участников вечеринки не заслуживает того наказания, с которым они сейчас сталкиваются.

Напомним, что 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе "Мутабор" в Москве, где гости должны были явиться в полуобнаженном виде согласно дресс-коду. В мероприятии приняли участие известные личности, включая Ксению Собчак, Ольгу Орлову, Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту Милявскую, Оксану Самойлову, рэпера Vacio и Джигана. Впоследствии Ивлееву и других участников критиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее, в видеоизвинениях, Ивлеева пояснила, что вечеринка была задумана как презентация фотографий, созданных для журнала Playboy. Она уточнила, что дресс-код "почти голый" соответствовал тематике вечеринки, и гости подбирали свои образы самостоятельно. Тем не менее извинения не помогли, и фотографии Ивлеевой были удалены с сайта компании МТС из-за скандала. Кроме того, в рамках акции по случаю 30-летия компании клиенты больше не могут выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым, а только с Нагиевым.

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