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Советы диетолога Соломатиной: как избегать проблем с сосудами в пожилом возрасте
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  • Опубликована сегодня в 19:54

Советы диетолога Соломатиной: как избегать проблем с сосудами в пожилом возрасте

В интервью с "Вечерней Москвой" диетолог и медицинский эксперт Елена Соломатина поделилась рекомендациями о том, как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, что может не только улучшить общее состояние, но и продлить продолжительность жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.

Одним из ключевых продуктов, на которые следует обратить внимание, является витамин К, содержащийся в зелени, который способен улучшить свертываемость крови. Однако диетолог предупреждает, что это может быть рискованным для пожилых людей, так как в избытке может привести к серьезным проблемам с сосудами, начиная от закупорки артерий до инфаркта и инсульта.

Соломатина также подчеркнула вред соленой пищи для сердца. Избыточное потребление соли может негативно сказаться на работе сердца и ухудшить его состояние. Кроме того, эксперт указала на опасность трансжиров, содержащихся в чипсах и фастфуде, которые также могут серьезно повлиять на здоровье сердца.

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