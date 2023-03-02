В Турции во время переправы по морю загорелся паром, перевозивший автомобили. Ожоги и травмы разной степени тяжести получили более 30 человек. Об этом сообщает агентство IHA.

"Пожар по неустановленной причине возник на пароме, направлявшемся по маршруту Бандырма-Текирдаг. По меньшей мере 30 человек надышались продуктами горения, им оказана медицинская помощь", — цитирует турецкий источник РИА "Новости".

На данный момент огонь удалось потушить. Самому судну и расположенным на нем автомобилям нанесен значительный ущерб. Причины пожара устанавливаются.