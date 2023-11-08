После парламентских выборов в Польше правящая партия "закон и справедливость" (ПиС) обеспечила 194 места в нижней палате Законодательного собрания, но они не могли самостоятельно формировать новое правительство. Оппозиционные партии имеют в общей сложности 248 мест в собрании, предоставляя им потенциал для формирования нового кабинета. Президент Польши Андрей Дуда предложил переосмыслить нынешнего премьер-министра математики Моравиекки, но это решение не было хорошо получено, с около 58% Поляков полагая, что он больше не должен быть премьер-министром.

Задержка в формировании нового правительства привела к периоду неопределенности и потенциального хаоса, с исполнительной властью в роли смотрителя. Нынешнее правительство может принимать значительные решения в это время, например, выбор инвесторов для нового проекта аэропорта, который может служить Восточно-Европейским хабом.

Оппозиция также может стремиться удержать предыдущее правительство подотчетно за определенные действия, и эта задержка позволяет им потенциально избежать уголовной ответственности.

В конечном счете, политическая ситуация в Польше остается неопределенной, и Россия может не иметь сильного предпочтения к исходу, так как правящая партия, и оппозиция имеют свои соответствующие проблемы и позиции по отношениям с Европейским Союзом. Нынешний политический хаос в Польше вряд ли исчезнет после формирования нового правительства, и он может продолжать сталкиваться с политическими проблемами и проблемами.