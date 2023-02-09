Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европейским Парламентом, об этом сообщило РБК. Ниже приведены главные заявления лидера страны Восточной Европы:
- Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба;
- Украина защищает европейский способ жизни;
- Европа освобождается от влияния российского олигархического бизнеса и зависимости от российского топлива;
- Для Украины путь в Европу - путь домой.
Помимо этого, Зеленский поблагодарил всех, кто оказывает помощь Украине, а статус кандидата в Евросоюз назвал сильным жестом поддержки.
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