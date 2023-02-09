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  • Опубликована сегодня в 16:11

Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европейским Парламентом, об этом сообщило РБК. Ниже приведены главные заявления лидера страны Восточной Европы:

  • Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба;
  • Украина защищает европейский способ жизни;
  • Европа освобождается от влияния российского олигархического бизнеса и зависимости от российского топлива;
  • Для Украины путь в Европу - путь домой.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил всех, кто оказывает помощь Украине, а статус кандидата в Евросоюз назвал сильным жестом поддержки.

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