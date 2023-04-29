Поминутные парковки и штрафы: как еще Смольный намерен выполнять бюджет в 1,5 триллиона рублей

Петербургские чиновники хотят ужесточить правила платной парковки в городе. Теперь автомобили без номеров будут эвакуировать из зон платной парковки. СМИ подозревают, что Смольный намерен выполнять намеченный бюджет в 1,5 триллиона рублей за счет поборов с населения.

Об изменении правил ранее рассказал прессе замглавы комитета по транспорту Алексей Гончаров. Чиновник утверждает, что проект уже разработан, а петербуржцы тем временем с ужасом ожидают расширения платных парковок.

Сейчас новая схема работает в Адмиралтейском и Центральном районах, летом к ней подключат Петроградский. Петербуржцы, на которых систему уже протестировали, жалуются на новые сложности с парковкой.

При этом команда губернатора Александра Беглова успела анонсировать еще и переход платных парковок на поминутный тариф. А эксперты подозревают, что Смольный хочет "обогатиться" за счет штрафов за неправильную парковку.

Из-за изменений в федеральной налоговой политике Петербург рискует не повторить успехи в достижении намеченного триллионного бюджета 2022 года. Тогда большую часть поступлений составил налог от Газпрома, а теперь чиновники намерены залезть в карманы петербуржцев.