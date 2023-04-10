Нельзя говорить о посредничестве Франции в конфликте на Украине, когда Париж к текущему моменту является активным его участником. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечён в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия"

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое мнение, касаемо СВО на Украине, сказав, что в данный момент обсуждать потенциальные переговоры бессмысленно: "погода пока военная".