Нельзя говорить о посредничестве Франции в конфликте на Украине, когда Париж к текущему моменту является активным его участником. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечён в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия"
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое мнение, касаемо СВО на Украине, сказав, что в данный момент обсуждать потенциальные переговоры бессмысленно: "погода пока военная".
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
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