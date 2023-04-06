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  • Опубликована сегодня в 20:37

Около 57 тыс. жителей Парижа участвуют в марше против пенсионной реформы

Улицы Парижа, столицы Франции, заполнены огромным количеством людей, число которых переходит за 57 тысяч. Они выходят на просторы города и устраивают марш, показывая таким образом несогласие по поводу установления пенсионной реформы. Об этом проинформировал телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции.

На прошлой неделе количество протестующих достигло 93 тысяч человек.

Как сообщает BFM, в ходе беспорядков пострадало четыре человека, при этом двое из них потеряли сознание после попадания камнями. Правоохранители задержали за различные нарушения не менее двух десятков человек.

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