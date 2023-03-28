В столице Франции по призыву профсоюзов проходит акция против пенсионной реформы, участвуют несколько десятков тысяч человек.
К текущему момент известно, что колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а шествие завершится на площади Нации. Их лозунги:
- "Не трогайте наши пенсии";
- "Макрон, уходи".
Напомним, что беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.
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