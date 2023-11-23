Объем импорта парфюмерии в России увеличился более чем на 47% за три квартала 2023 года

Согласно исследованию оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК, объем импорта флаконов парфюмерии в России увеличился на 47,6%, достигнув отметки в 45,5 миллиона флаконов, сообщает Аргументы И Факты.
В отчете отмечается, что доля импортного парфюма в структуре предложения выросла на 3,1 процентного пункта, достигнув 41%.
Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, подчеркнул, что за последний год на российском рынке появилось множество новых парфюмерных и косметических марок, включая греческие и испанские, благодаря развитию крупных торговых сетей прямого импорта.
Эксперт также отметил увеличение поставок импортной парфюмерии ритейлерами в конце третьего квартала, связанное с предполагаемым увеличением спроса перед новогодними праздниками, 23 февраля и 8 марта.
Бобровский также допустил продолжение роста объемов импорта парфюмерии в России на фоне снижения курса американской валюты.
Отчет также отмечает рост производства парфюма в России на 28,2% по сравнению с предыдущим годом. За три квартала текущего года в стране было произведено около 63 миллионов флаконов парфюмерной продукции.
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