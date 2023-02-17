СМИ сообщили о боях в центре Парасковиевки

Бойцы ЧВК "Вагнер" прорвали оборону подразделений ВСУ в Парасковиевке и взяли наступательную инициативу в центре поселка.

Населенный пункт находится всего в нескольких километрах к северу от Бахмута (бывш. Артемовск), в связи с чем имеет огромное стратегическое значение. Источники сообщают, что противник оказывает ожесточенное сопротивление. "Музыканты" подошли к поселку с трех сторон, затем штурмовые отряды осуществили прорыв с восточной стороны населенного пункта и вошли в центр.