СМИ сообщили о боях в центре Парасковиевки

Бойцы ЧВК "Вагнер" прорвали оборону подразделений ВСУ в Парасковиевке и взяли наступательную инициативу в центре поселка.
Населенный пункт находится всего в нескольких километрах к северу от Бахмута (бывш. Артемовск), в связи с чем имеет огромное стратегическое значение. Источники сообщают, что противник оказывает ожесточенное сопротивление. "Музыканты" подошли к поселку с трех сторон, затем штурмовые отряды осуществили прорыв с восточной стороны населенного пункта и вошли в центр.
"С потерей Парасковеевки возникнет прямая угроза (после продвижение к Берховке из Парасковиевки) установления огневого контроля над дорогой через Хромово, что приблизит оперативное окружение Артемовской группировки", — отметил военный эксперт Борис Рожин.
Постпред РФ при ООН: посредничество ООН на Украине вызывает вопросы
Москва не доверят ООН
Данилов: противостояние Украины и России закончится через несколько месяцев развалом последней
Что скажет Данилов через несколько месяцев?
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.