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  • Опубликована сегодня в 14:05

Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая на Красной площади

Проводимый 9 мая парад в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади. Финальная репетиция мероприятия намечена на 7 мая.

К текущему моменту, открыта аккредитация журналистов на мероприятия в честь праздника, сообщает Кремль.

"Дата окончания аккредитации - 12:00 мск 12 апреля 2023 года"

По заявлению главы Минобороны России Сергея Шойгу известно, что более 10 тыс. человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

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