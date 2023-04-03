Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая на Красной площади

Проводимый 9 мая парад в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади. Финальная репетиция мероприятия намечена на 7 мая.
К текущему моменту, открыта аккредитация журналистов на мероприятия в честь праздника, сообщает Кремль.
"Дата окончания аккредитации - 12:00 мск 12 апреля 2023 года"
По заявлению главы Минобороны России Сергея Шойгу известно, что более 10 тыс. человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
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