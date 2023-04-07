Неизвестные осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II в городе Лодзи в Польше. Передает РИА "Новости".

Ранее в Польше был выпущен документальный фильм, авторы которого утверждают, что кардинал Кароль Войтыла, ставший затем папой Иоанном Павлом II, знал о случаях педофилии, совершенных его подчиненными.

Польские епископы выразили сомнение в подлинности документов, на которых основан фильм, и заявили, что процесс канонизации не оставляет сомнений в святости папы.