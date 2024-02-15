Алексей Панин* известен не только как актёр и эпатажная личность, но и как противник СВО. Как и многие другие его коллеги, придерживающиеся таких же взглядов, Панин уехал за границу, однако это не означает, что за актёром перестали следить. Сегодня, 15 февраля, в московском суде объявили, что Панин заочно арестован.
Главной причиной этого решения стало то, что Панин выразил радость по поводу взрыва на Крымском мосту. Пост на эту тему Панин опубликовал в своей соцсети в 2022 году. Также актёра собираются проверить по статье о дискредитации российской армии.
С момента задержания или экстрадиции в Россию Панин будет находиться в СИЗО два месяца, прежде чем суд вынесет решение по его делу.
Алексей Панин уехал из России в 2020 году вместе с дочерью. Перед тем как поселиться в США, он пожил в Эстонии. Актёр признавался, что обосновался за границей надолго и отнюдь не спешит возвращаться в Россию. Панин уже в полной мере чувствует себя гражданином США. Ранее он публиковал на своей странице фото, на котором с гордостью демонстрирует американский паспорт.
* признан иноагентом по решению Минюста РФ
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