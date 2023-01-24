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  • Опубликована сегодня в 13:57

СМИ: Украина отправляет Запалу сигнал паники

Бесконечные призывы Владимира Зеленского к Западу предоставить украинской армии все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве. Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению обозревателя Стивена Брайена, большая часть поставленного вооружения направлена на то, чтобы остановить серию проигрышей ВСУ. Между тем украинская армия как никогда близка к поражению.

Одновременно с этим украинский лидер пытается обезопасить себя и ближний круг.

"Зеленский бросил за решетку своих политических оппонентов и заставил замолчать оппозиционные СМИ. Но эти попытки обречены, когда в Киеве поймут, что Украина проиграла войну", — предупредили в издании.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор США и страны НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.

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