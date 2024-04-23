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Военный эксперт Александров назвал
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  • Опубликована сегодня в 16:40

Военный эксперт Александров назвал "Панцирь" эффективным оружием против БПЛА

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" являются эффективным оружием против беспилотных летательных аппаратов. Об этом NewsInfo.Ru сообщил военный эксперт Михаил Александров.

"Но по опыту серии можно сказать, что, да, они эффективно борются с такими небольшими дронами кустарного производства. Ракеты там недорогие используются. И иногда просто сбиваются эти дроны пушечным огнём. И таким образом вообще экономятся средства", — рассказал собеседник издания.

По его словам, "Панцирь" имеет радиолокационную установку, которая определяет цель. Ракета, в свою очередь, наводится на эту цель, пояснил Александров.

"Он ничем не отличается от других комплексов. Разница в том, что он приспособлен для уничтожения таких небольших целей и это выходит относительно недорого. Он где-то похож на комплекс "Тор". У "Тора" только нет пушечного вооружения. У этого — есть. Но "Тор" более эффективен для сбивания самолетов, крупных БПЛА, крылатых ракет. Этот более эффективен для сбивания небольших БПЛА", — заключил военный эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "Панцири" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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