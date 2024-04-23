Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" являются эффективным оружием против беспилотных летательных аппаратов. Об этом NewsInfo.Ru сообщил военный эксперт Михаил Александров.
"Но по опыту серии можно сказать, что, да, они эффективно борются с такими небольшими дронами кустарного производства. Ракеты там недорогие используются. И иногда просто сбиваются эти дроны пушечным огнём. И таким образом вообще экономятся средства", — рассказал собеседник издания.
По его словам, "Панцирь" имеет радиолокационную установку, которая определяет цель. Ракета, в свою очередь, наводится на эту цель, пояснил Александров.
"Он ничем не отличается от других комплексов. Разница в том, что он приспособлен для уничтожения таких небольших целей и это выходит относительно недорого. Он где-то похож на комплекс "Тор". У "Тора" только нет пушечного вооружения. У этого — есть. Но "Тор" более эффективен для сбивания самолетов, крупных БПЛА, крылатых ракет. Этот более эффективен для сбивания небольших БПЛА", — заключил военный эксперт.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "Панцири" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней
По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.
Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников
Стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.
Более половины занятых граждан РФ отметили, что их компании сталкиваются с нехваткой персонала
Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.
Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники
Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.