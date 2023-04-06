В Москве открыли памятник Жириновскому

В годовщину смерти основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского поставлен его памятник на Новолевичьем кладбище Москвы. Действующий руководитель партии Леонид Слуцкий лично вел церемонию открытия постамента.
"Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия"
Характеризуя памтяник, стоит отметить его высоту, которая достигает 2,75 м. А создателем монумента стал народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
На открытии памятника присутствовали депутаты партии, одним из них был член ЛДПР Виктор Бут, родственники Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.
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