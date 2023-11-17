Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:54

США добились увеличения поставок топлива в сектор Газа через Израиль

Израиль согласился увеличить ежедневные поставки топлива в сектор Газа до двух грузовиков в день после почти двухнедельного давления со стороны США. Информацию об этом раскрыла телекомпания NBC, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

По предварительному соглашению, достигнутому между США и Израилем, ожидалось увеличение поставок топлива через КПП "Рафах".

Госдепартамент США активно поддерживал выполнение этого соглашения со стороны Израиля, инициировав давление на политическое решение. Решение военного кабинета министров Израиля о повышении объема топливных поставок было принято ранее и направлено на обеспечение потребностей ООН, а также обеспечение нормальной работы систем водоснабжения и канализации в секторе Газа.

Мир

Apple и IBM приостанавливают рекламу в соцсети X после высказываний Илона Маска о евреях

Apple и IBM приостанавливают рекламу в соцсети X после высказываний Илона Маска о евреях

По информации портала Axios, данное решение было принято в ответ на комментарии Маска к публикации пользователя соцсети.

Читать полностью
Олаф Шольц заявил о разных взглядах Германии и Турции на конфликт в Секторе Газа

Олаф Шольц заявил о разных взглядах Германии и Турции на конфликт в Секторе Газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул расхождения между Берлином и Анкарой.

Читать полностью

Общество

Патриотические экскурсии и футбольные баталии: юные спортсмены из новых регионов в Севастополе

Власти Севастополя предпринимают инициативу по организации патриотических экскурсий для молодых футболистов.

Читать полностью
Николай Цискаридзе высказался о покинувших Россию артистах

Николай Цискаридзе высказался о покинувших Россию артистах

Решение представителей культуры об уезде из России после начала СВО является результатом их личного выбора.

Читать полностью

Новости