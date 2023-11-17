США добились увеличения поставок топлива в сектор Газа через Израиль

Израиль согласился увеличить ежедневные поставки топлива в сектор Газа до двух грузовиков в день после почти двухнедельного давления со стороны США. Информацию об этом раскрыла телекомпания NBC, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

По предварительному соглашению, достигнутому между США и Израилем, ожидалось увеличение поставок топлива через КПП "Рафах".

Госдепартамент США активно поддерживал выполнение этого соглашения со стороны Израиля, инициировав давление на политическое решение. Решение военного кабинета министров Израиля о повышении объема топливных поставок было принято ранее и направлено на обеспечение потребностей ООН, а также обеспечение нормальной работы систем водоснабжения и канализации в секторе Газа.