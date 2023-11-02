Лагерь беженцев "Джабалия" в секторе Газа подвергся израильским авиаударам, ищут выживших

После двух дней интенсивных авиаударов со стороны Израиля по лагерю беженцев "Джабалия" в секторе Газа местные жители продолжают усердно разбирать завалы в поисках выживших.
По данным официальных источников ХАМАСа, более 195 палестинцев погибли в результате этих ударов.
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