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Лагерь беженцев
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  • Опубликована сегодня в 12:08

Лагерь беженцев "Джабалия" в секторе Газа подвергся израильским авиаударам, ищут выживших

После двух дней интенсивных авиаударов со стороны Израиля по лагерю беженцев "Джабалия" в секторе Газа местные жители продолжают усердно разбирать завалы в поисках выживших.

По данным официальных источников ХАМАСа, более 195 палестинцев погибли в результате этих ударов.

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