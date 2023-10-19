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Мусульманский Координационный Центр Северного Кавказа обратился в ООН с призывом остановить геноцид в Палестине
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  • Опубликована сегодня в 12:44

Мусульманский Координационный Центр Северного Кавказа обратился в ООН с призывом остановить геноцид в Палестине

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выразил обеспокоенность беспрецедентными атаками Израиля на мирных граждан Палестины и обратился в ООН с призывом остановить геноцид населения Палестины и завершить создание палестинского государства. Муфтии Северного Кавказа подчеркнули необходимость принятия соответствующей резолюции ООН о "Мирном урегулировании вопроса о Палестине" и завершении процесса формирования независимого палестинского государства.

Они также обратили внимание на гуманитарную катастрофу в Палестине, подчеркивая, что более 3 тысяч человек погибли и более 12 тысяч были ранены, включая множество детей, женщин и пожилых людей.

Муфтии Северного Кавказа выразили убеждение, что причиной конфликта является затянувшийся процесс ближневосточного урегулирования и действия некоторых западных стран, которые, по их мнению, мешают этому процессу. Они поддержали позицию президента России Владимира Путина о необходимости создания независимого палестинского государства, способного сосуществовать в мире и безопасности рядом с Израилем.

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