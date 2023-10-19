Вьетнам осудил нападения в Ближнем Востоке и призвал к миру и безопасности

Вьетнам выразил осуждение жестоких нападений на гражданское население, гуманитарные объекты и жизненно важную инфраструктуру в регионе Ближнего Востока.

Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама, Фам Тху Ханг, подчеркнула важность немедленного прекращения огня и применения силы, а также уважения международного гуманитарного права. Она призвала к возобновлению переговоров для мирного разрешения конфликтов в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

Вьетнам поддерживает и готов участвовать в усилиях международного сообщества, направленных на содействие диалогу и гуманитарной поддержке людей, находящихся в зонах конфликтов. Эти усилия направлены на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Ближнем Востоке и в мире в целом.