Палестинский народ нуждается в большей помощи, так думают испанские власти

Испанские власти выразили мнение о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинскому народу и считают, что прекращение оказания поддержки может иметь негативные последствия. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.

"Не может быть меньше помощи Палестине, а, скорее, больше помощи", — подчеркнул дипломат. "Все указывает на то, что нам потребуется много гуманитарной помощи. Мы не можем смешивать такую террористическую группу, как ХАМАС, со всем палестинским народом, населением, которое имеет огромные потребности".

Альбарес также выразил мнение, что отказ от сотрудничества с Палестиной может оказаться контрпродуктивным.

Кроме того, он сообщил, что испанские власти собираются организовать эвакуацию около 100 испанцев, находящихся в Израиле с целью туризма или бизнеса.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи объявил о заморозке помощи Палестине на сумму €691 млн.

Он подчеркнул, что "все платежи будут приостановлены, все проекты будут пересмотрены".

Испанское МИД также выразило свое несогласие с этим решением.