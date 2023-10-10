Боевики из группировки ХАМАС не сумели проникнуть на территорию Израиля в ночь на вторник, сообщила гостелерадиокорпорация Kan, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля.
Он заявил, что в настоящее время нет столкновений, и ночью не было зафиксировано проникновений террористов.
Ранее произошли стычки в районе кибуцев Саад и Киссуфим на юге страны, недалеко от сектора Газа, но они уже завершились. Израильские военные продолжают операцию по зачистке территории и восстановлению контроля над ней.
Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи
Запасы медикаментов исчерпаются в ближайшие несколько дней, и единственная больница в Бейт-Хануне вынуждена была приостановить свою работу из-за обстрелов.
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Не следует говорить о соблюдении баланса при оценке действий палестинцев и израильтян.
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