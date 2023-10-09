ЕС приостанавливает помощь Палестине

Европейский союз объявил о приостановке всей помощи Палестине из-за насилия против Израиля. Все проекты, финансируемые этой помощью, будут пересмотрены. Об этом сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий через свой аккаунт в социальной сети Twitter.

"Масштабы террористических актов и насилия, совершаемых против Израиля и его народа, заставили нас принять решение, — отметил он. — Европейская комиссия, являющаяся крупнейшим донором для палестинцев, начинает пересмотр всей программы развития, предусматривавшей выделение 691 миллиона евро. Все выплаты будут приостановлены".