ЕС приостанавливает помощь Палестине

Европейский союз объявил о приостановке всей помощи Палестине из-за насилия против Израиля. Все проекты, финансируемые этой помощью, будут пересмотрены. Об этом сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий через свой аккаунт в социальной сети Twitter.
"Масштабы террористических актов и насилия, совершаемых против Израиля и его народа, заставили нас принять решение, — отметил он. — Европейская комиссия, являющаяся крупнейшим донором для палестинцев, начинает пересмотр всей программы развития, предусматривавшей выделение 691 миллиона евро. Все выплаты будут приостановлены".
В США оценили возможность военного столкновения с Россией
Генерал Марк Милли выразил мнение, что возможность военных столкновений между Вашингтоном и Москвой увеличится, если Россия одержит победу на Украине.
El Mundo: Суд в Великобритании закрыл дело против почетного короля Испании по иску экс-любовницы
Британский суд принял решение закрыть дело, связанное с иском, поданном бывшей возлюбленной бывшего короля Испании.
Горный курорт "Роза Хутор" поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль
Российско-китайский молодежный фестиваль ежегодно проводится при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества Российско-китайской Дружбы, Союза Китайских Предпринимателей в России и представителей бизнеса обеих стран в формате межкультурного и профессионального взаимодействия молодых специалистов России и Китая.
С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье
С начала 2023 года в Московской области более 750 детей-сирот получили жилье.