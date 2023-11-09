Совет Безопасности ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил журналистам в четверг офис представителя генерального секретаря ООН всемирной организации.
Встреча по теме "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос" пройдет в 15:00 по местному времени (23:00 мск).
США не предвидят вооруженного конфликта между Израилем и "Хезболлах", заявляет специальный посланник
Соединенные Штаты не считают неизбежным такой сценарий войны или конфликта.
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