Немецкие ученые высказались о палестино-израильском конфликте: солидарность с Израилем и призыв к соблюдению соразмерности

Философ Юрген Хабермас и еще трое ученых из Германии поддержали Израиль в его противостоянии с радикальным движением ХАМАС, назвав "в принципе оправданной" реакцию страны на атаку радикалов.
Открытое письмо, подписанное учеными и опубликованное на сайте исследовательского центра Normative Orders Франкфуртского университета имени Гёте, отмечает многочисленность точек зрения на палестино-израильский конфликт.
Ученые призывают к соблюдению соразмерности в ответе на атаки ХАМАС, предотвращению жертв среди мирного населения и ведению войны с учетом перспективы достижения мира в будущем. Они выступают против приписывания Израилю "намерения совершения геноцида" в отношении палестинцев.
Кроме того, ученые выразили обеспокоенность проявлениями антисемитизма в Германии в свете конфликта, подчеркнув ужас от того, что евреи снова чувствуют страх за свою жизнь. Они подчеркнули, что все люди имеют право на свободу и защиту от расизма, призывая к соблюдению этого принципа в Германии.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"
В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей
В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновила картографическую версию приложения для этих платформ.
Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию
Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды.