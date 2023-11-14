Немецкие ученые высказались о палестино-израильском конфликте: солидарность с Израилем и призыв к соблюдению соразмерности

Философ Юрген Хабермас и еще трое ученых из Германии поддержали Израиль в его противостоянии с радикальным движением ХАМАС, назвав "в принципе оправданной" реакцию страны на атаку радикалов.

Открытое письмо, подписанное учеными и опубликованное на сайте исследовательского центра Normative Orders Франкфуртского университета имени Гёте, отмечает многочисленность точек зрения на палестино-израильский конфликт.

Ученые призывают к соблюдению соразмерности в ответе на атаки ХАМАС, предотвращению жертв среди мирного населения и ведению войны с учетом перспективы достижения мира в будущем. Они выступают против приписывания Израилю "намерения совершения геноцида" в отношении палестинцев.

Кроме того, ученые выразили обеспокоенность проявлениями антисемитизма в Германии в свете конфликта, подчеркнув ужас от того, что евреи снова чувствуют страх за свою жизнь. Они подчеркнули, что все люди имеют право на свободу и защиту от расизма, призывая к соблюдению этого принципа в Германии.