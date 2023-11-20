Израиль дал отказ в сотрудничестве с МУС по Палестине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил РИА Новости, что Израиль откажется от сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) в контексте расследования ситуации в Палестине.
Дипломат подчеркнул, что принятие такого решения со стороны израильских властей обусловлено защитой прав своих граждан и борьбой против терроризма.
Бен-Дор отметил, что в Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, поскольку, по их мнению, их позиция заранее предопределена.
В связи с этим стоит отметить, что 16 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал организовать расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что эта инициатива не направлена на оправдание нападения ХАМАС на Израиль. Рамафоса поддержал осуждение действий палестинской группировки и призвал МУС провести расследование.
Также стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в связи с ситуацией в Газе.
Имеется в виду, что 14 ноября Турция подала иск в МУС против Нетаньяху. По словам адвокатов правящей в стране "Партии справедливости и развития", Анкара обвиняет главу израильского правительства в геноциде палестинского народа.
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