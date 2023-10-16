Палестинские власти призывают ХАМАС об освобождении заложников

Палестинские власти призвали ХАМАС освободить заложников. Эту позицию выразил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с агентством ТАСС.

"[Президент Палестины] Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали [в заложники], в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. Я думаю, что сейчас работают там и Катар, и египтяне, и палестинская власть, американская тоже, все работают над этим вариантом, - сказал он. - Самое главное сейчас - остановить войну и дать людям жить по-человечески, вернуть мирных людей, которых брали [в заложники] ХАМАС и Израиль".