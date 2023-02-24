Президент РФ Владимир Путин предложил 40 россиянам вступить в Общественную палату за их заслуги перед Отечеством. Такое решение принято в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации", говорится на сайте Кремля.

Лидер страны ожидает их ответа, касаемо вступления в консультативно-совещательный орган страны.

Достижения "избранных" варьируются во всех общественных сферах: экономики, культуры, политики и пр.