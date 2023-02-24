Президент РФ Владимир Путин предложил 40 россиянам вступить в Общественную палату за их заслуги перед Отечеством. Такое решение принято в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации", говорится на сайте Кремля.
Лидер страны ожидает их ответа, касаемо вступления в консультативно-совещательный орган страны.
Достижения "избранных" варьируются во всех общественных сферах: экономики, культуры, политики и пр.
Минобороны РФ: Украина готовит провокацию в Приднестровье
Что не вызывает удивления
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.
Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
На мероприятии также был президент России Владимир Путин