Путин утвердил 40 новых членов Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ, передает ТАСС.

Среди них гроссмейстер Сергей Карякин, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, скрипач Петр Лундстрем, писатель Сергей Лукьяненко.

Общественная палата России — это консультативно-аналитический орган, созданный в России в 2005 году. ОПР состоит из 170 членов, которые представляют различные общественные организации и профессиональные сообщества.

В рамках своей деятельности ОПР занимается анализом социально-экономической ситуации в России и предлагает рекомендации по ее улучшению, оказывает поддержку гражданам и организациям при защите своих прав и интересов, проводит конференции, круглые столы и другие мероприятия.