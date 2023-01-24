Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.01.2023 : 68,6288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.01.2023 : 74,7307
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 12:27

Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении

Украина предлагает заключить пакт о ненападении. Об этом заявил Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, украинская сторона с одной стороны призывает к мирному сосуществованию двух государств, а другой готовит у себя гремучую смесь и вооружает боевиков.

Во вторник в Минске прошло совещание, посвященное общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Мир

СМИ: Позиция Германии по танкам для Украины подрывает ВПК страны

Отказавшись поставить танки на Украину, Германия подрывает доверие к собственному оборонному комплексу

Читать полностью

Замминистра обороны Украины уходит в отставку

Генерал написал заявление на фоне крупного коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд ВСУ.

Читать полностью

Общество

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

Читать полностью

Пробить человека по базе стало дороже

Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.

Читать полностью

Новости