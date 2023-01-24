Украина предлагает заключить пакт о ненападении. Об этом заявил Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, украинская сторона с одной стороны призывает к мирному сосуществованию двух государств, а другой готовит у себя гремучую смесь и вооружает боевиков.

Во вторник в Минске прошло совещание, посвященное общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.