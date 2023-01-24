Украина предлагает заключить пакт о ненападении. Об этом заявил Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, украинская сторона с одной стороны призывает к мирному сосуществованию двух государств, а другой готовит у себя гремучую смесь и вооружает боевиков.
Во вторник в Минске прошло совещание, посвященное общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.
СМИ: Позиция Германии по танкам для Украины подрывает ВПК страны
Отказавшись поставить танки на Украину, Германия подрывает доверие к собственному оборонному комплексу
Замминистра обороны Украины уходит в отставку
Генерал написал заявление на фоне крупного коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд ВСУ.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.