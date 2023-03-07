Пакистан и США провели в Исламабаде консультации по вопросам борьбы с терроризмом

На территории Исламабада прошла встреча первого заместителя министра иностранных дел Пакистана Асада Маджида Хас с исполняющим обязанности координатора по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Кристофером Ландбергом. Политики обсудили "различные аспекты глобальной проблемы терроризма", сообщила пресс-служба МИД исламской республики.
Ранее стало известно о визите делегации США в Исламабад в период с 6 по 7 марта, целью которого является обмен опытом и практическами наработками в соответствии с тематической направленностью встречи.
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