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ЕС тратит 90% с выручки активов РФ на оружие для Украины
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 23:20

ЕС тратит 90% с выручки активов РФ на оружие для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о согласии в рамках Евросоюза использовать 90% выручки от замороженных активов России на нужды вооружения для Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время своего визита в Латвию.

Согласно Шольцу, в Европе достигнуто единение во взглядах о неожиданных доходах от замороженных активов России. Это значительная сумма, оцениваемая в несколько миллиардов ежегодно.

По его словам, было достигнуто соглашение по этому вопросу, которое находится в процессе завершения, о том, что примерно 90% этих средств будут использованы на военные цели для Украины — и без обязательства приобретать оружие в Европе, как отмечает пресс-служба правительства Германии.

Фото: commons.wikimedia.org/Corentin Béchade (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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