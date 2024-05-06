Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о согласии в рамках Евросоюза использовать 90% выручки от замороженных активов России на нужды вооружения для Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время своего визита в Латвию.

Согласно Шольцу, в Европе достигнуто единение во взглядах о неожиданных доходах от замороженных активов России. Это значительная сумма, оцениваемая в несколько миллиардов ежегодно.

По его словам, было достигнуто соглашение по этому вопросу, которое находится в процессе завершения, о том, что примерно 90% этих средств будут использованы на военные цели для Украины — и без обязательства приобретать оружие в Европе, как отмечает пресс-служба правительства Германии.

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