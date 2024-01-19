Пакистан созвал заседание из-за напряженности с Ираном

Руководство Пакистана и члены правительства намерены провести заседание комитета национальной безопасности в связи с усилением напряженности с Ираном. Об этом сообщает информационный портал Dawn из Пакистана.
По информации портала, председательствовать на совещании будет премьер-министр Пакистана Анвар уль-Хак Какар. В заседании также примут участие глава Генштаба Вооруженных Сил страны и высокопоставленные представители разведывательных служб, подчеркивает портал.
Как сообщается в издании, глава пакистанского правительства сократил свое выступление на Давосском форуме в Швейцарии из-за увеличившейся напряженности с Ираном.
19 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с недавним обострением ситуации между Пакистаном и Ираном и призвал обе стороны проявлять сдержанность, избегая дальнейшей эскалации.
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