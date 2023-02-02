Поставки Западом современной военной техники Киеву будут происходить совместно с боевыми расчетами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Все виды вооружений, которые уже переданы и особенно те, которые будут переданы в распоряжения ВСУ отправятся на Украину вместе с боевыми расчетами. Прежде всего, это касается систем, на которых могут работать только специалисты высокой квалификации. Видимо, их будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять наемниками, выдавая соответствующее удостоверение", - заявил министр.
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