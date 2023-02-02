Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 70,1217
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 76,2245
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 12:37

Новая техника от Запада будет поступать на Украину вместе с боевыми расчетами

Поставки Западом современной военной техники Киеву будут происходить совместно с боевыми расчетами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Все виды вооружений, которые уже переданы и особенно те, которые будут переданы в распоряжения ВСУ отправятся на Украину вместе с боевыми расчетами. Прежде всего, это касается систем, на которых могут работать только специалисты высокой квалификации. Видимо, их будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять наемниками, выдавая соответствующее удостоверение", - заявил министр.

Мир

На роль следующей Украины Запад рассматривает Молдавию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Молдавии Санду готова на все ради западных преференций.

Читать полностью

В распоряжении Украины световые годы: Дипломат оценил перспективы страны на вступление в Евросоюз

Евроинтеграцию Украины поддерживают в руководстве союза, но не лидеры отдельных государств.

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости