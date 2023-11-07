Учёные выяснили, что рыжеволосые люди ощущают боль иначе

Несколько исследований ранее выявили, что рыжие люди переживают боль иначе, чем их сверстники с другими оттенками волос. Ученые не делают определенных утверждений, таких как "у рыжих людей более низкая чувствительность к боли", но скорее говорят о том, что они ощущают боль по-разному, и это зависит от характера боли.

В одном исследовании было показано, что у рыжих людей повышена чувствительность к болям, вызванным холодом или жаром. Введение лидокаина под кожу мало помогало им в таких случаях. Стоматологи отмечают, что для лечения людей с рыжими волосами требуется больше местных обезболивающих средств.

Известно, что для достижения анестезии у рыжих людей требуются более высокие дозы ингаляционных анестетиков. Даниел Сесслер, автор одного из исследований, утверждает, что цвет волос — единственный внешний признак, который может указывать на потребность человека в анестетиках.

С другой стороны, женщины с рыжими волосами могут испытывать меньшее ощущение жгучей боли, вызванной капсаицином, компонентом красного перца. Исследования показали, что рыжие люди и мыши реагируют быстрее на опиаты, что означает, что им нужны более низкие дозы.

У рыжих людей и животных, которые производят пигменты в коже, есть специфический вариант рецептора MC1R к меланокортину-1. Этот рецептор активируется под действием меланокортина, гормона, который стимулирует синтез меланина. Ученые предполагали, что мутация гена, кодирующего MC1R, связана с особенностями ощущения боли у рыжих людей и животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В новом исследовании ученые впервые выявили механизмы, которые могут влиять на болевой порог у рыжих людей и животных. Они провели серию экспериментов на линии мышей, у которых такой же вариант гена MC1R, как у рыжих людей.

Исследователи обнаружили, что сниженная активность рецепторов MC1R у рыжих мышей связана с уменьшенным образованием проопиомеланокортинов. Это ведет к активации опиатных рецепторов и повышению болевой чувствительности. Авторы исследования считают, что у людей может действовать аналогичный механизм.

"Эти открытия раскрывают биологические основы, объясняющие связь между пигментацией и болевым порогом", — сказал Дэвид Фишер, соавтор исследования.

По словам Фишера, эти данные указывают на то, что восприятие боли может различаться у разных людей. Это, возможно, приведет к разработке новых методов обезболивания, направленных на рецепторы MC1R.