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  • Опубликована сегодня в 22:53

Терапевт Усов: Утренние головные боли могут быть связаны с опухолью мозга

По словам Александра Усова, доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного педагогического университета, утренние головные боли могут иметь различные причины, как внутренние, так и внешние. Ниже приведены некоторые из факторов, которые могут привести к утренним головным болям:

  • Проблемы с сосудами: Головные боли могут быть вызваны проблемами с сосудами, такими как колебания артериального или внутричерепного давления.
  • Проблемы с шеей: Такие состояния, как шейный остеохондроз, которые связаны со смещением или деформацией шейных позвонков, могут привести к утренним головным болям. Это может произойти из-за того, что такие состояния могут сдавливать артерии, которые снабжают мозг кровью и кислородом.
  • Предыдущие травмы головы: Прошлые травмы головы иногда могут проявляться в виде утренних головных болей.
  • Гайморит: Эти состояния могут приводить к утренним головным болям, вероятно, из-за однообразного положения головы во время сна.
  • Опухоли: Хотя они встречаются реже, опухоли, развивающиеся в головном мозге, могут быть потенциальной причиной утренних головных болей.
  • Факторы окружающей среды: Внешние факторы также могут способствовать возникновению утренних головных болей, такие как сон в неудобной позе, недостаток свежего воздуха, нарушение режима сна или вредные привычки, такие как алкогольная или никотиновая зависимость.

Если вы постоянно испытываете утренние головные боли, важно проконсультироваться с медицинским работником. Даже если конкретное заболевание не выявлено сразу, врач может помочь оценить условия вашей жизни и выявить факторы, которые могут негативно повлиять на качество вашего сна.

Важно прислушиваться к своему организму и обратиться за консультацией к врачу, чтобы определить первопричину утренних головных болей и эффективно устранить их.

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