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Испанские фермеры предрекли исчезновение паэльи из-за политики ЕС
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  • Опубликована сегодня в 17:51

Испанские фермеры предрекли исчезновение паэльи из-за политики ЕС

Традиционный испанский сорт риса "бомба", который используют для приготовления знаменитого национального блюда "паэлья", оказался под угрозой исчезновения в связи с запретом ЕС на использование пестицидов, сообщает Reuters. Эпидемия пирикуляриоза привела к тому, что средний урожай в 2023 г. сократился вдвое по сравнению с показателями за последнюю декаду, заявили представители фермеров из Валенсии.

Больше всего протестующие возмущены тем, что запрет на использование пестицидов в Испании не подразумевают ограничений на импорт зараженной агропродукции из других стран. По мнению Эмилио Гонсалеса, профессора Национального университета Кордовы, это является ярким примером двойной политики ЕС.

Напомним, что пестицид трициклазол был запрещен в ЕС еще в 2018 г. в связи с возможной угрозой здоровью человека. Между тем, основные экспортеры риса из Бразилии, Индии и Камбоджи активно используют его для предотвращения пирикуляриоза, одного из опаснейших и самых распространенных заболеваний рисовых культур.

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