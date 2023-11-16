Учёные САФУ нашли способ дать вторую жизнь упаковкам из-под молока

Ученые из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) предложили инновационный метод сухого разлома для повторной переработки сложной многокомпонентной бумаги, включая упаковку типа "тетрапак". Эта технология обеспечивает более эффективную утилизацию отходов, предотвращает их накопление на свалках и позволяет повторно использовать важные свойства волокна в производстве бумаги и картона.

Большая часть сложных бумажных изделий в России, таких как многокомпонентные упаковки, ламинированная и фольгированная бумага, а также влагостойкие виды картона, не подлежит переработке и становится источником твёрдых отходов. Сухой разлом позволяет эффективно измельчать пластиковые слои и использовать их повторно, что особенно важно для трудноперерабатываемых материалов.

Эксперименты проведены с использованием сухого разлома, сохраняющего важные свойства волокна в макулатуре. Полученная масса может быть использована для вторичной переработки в производстве бумажных изделий. Этот метод представляет собой более эффективную альтернативу традиционным мокрым процессам, требующим больших затрат, особенно для сложных многокомпонентных упаковок.

Такое технологическое решение не только способствует более эффективной утилизации отходов, но и может открыть новые возможности для создания инновационных материалов, таких как дизайнерские крапчатые бумаги и картоны, интегрирующие пластиковые слои.