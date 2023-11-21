Подробно об опасениях рассказал заместитель управляющего директора Ozon. Как считает эксперт, продавцы просто будут вынуждены повысить цены из-за комиссий продавцов и посредников. Это мнение он озвучил во время обсуждения законопроекта в Общественной палате.

В свою очередь Минпромторг напомнил, что позиция правительства по этому поводу пока не сформирована окончательно, и предстоит еще много обсудить. Участие в дискуссии прияли также представители и других маркетплейсов, в том числе Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress.

Ключевой проблемой стал запрет на замену условий договора - правительство предлагает установить определенный лимит. Изменить условия можно будет всего один раз в год, что усложняет процесс фиксации стабильной цены.