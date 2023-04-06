Онлайн-ретейлер Ozon подвел итоги товарооборота, сообщив, что показатели выросли на 86%, а денежный эквивалент доходит до 832 млрд рублей. Убыток увеличился на 2%, до 58 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Что касается выручки за 2022 год, то она достигла 277 млрд рублей, увеличившись на 55%.
В четвертом квартале оборот онлайн-ретейлера возрос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 296 млрд рублей.
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