Онлайн-ретейлер Ozon подвел итоги товарооборота, сообщив, что показатели выросли на 86%, а денежный эквивалент доходит до 832 млрд рублей. Убыток увеличился на 2%, до 58 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Что касается выручки за 2022 год, то она достигла 277 млрд рублей, увеличившись на 55%.

В четвертом квартале оборот онлайн-ретейлера возрос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 296 млрд рублей.