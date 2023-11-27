Ozon рассматривает возможность создания инвестиционного сервиса и изучает варианты интеграции брокерских продуктов в свою платформу. Однако представитель компании утверждает, что в настоящее время нет планов запуска собственного брокерского сервиса.
Ozon находится в активном поиске сотрудников для создания брокерского сервиса, подчеркивая постоянное развитие своих услуг и привлечение новых сотрудников с различным опытом. Отмечается также интерес Ozon к расширению своей экосистемы, особенно в области банковских услуг, сообщает News.Ru.
Проект включает в себя участие бывшего руководителя направления корпоративных продаж в ВТБ. Согласно данным из открытого доступа, в октябре он был назначен генеральным директором Ozon Invest, который ранее возглавлял Ozon Fintech.
Ozon открыл Ozon Invest в 2019 году для физических лиц с целью финансирования малых и средних предприятий. На данный момент сервис функционирует в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов не доступна.
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