Ozon рассматривает возможность создания инвестиционного сервиса и изучает варианты интеграции брокерских продуктов в свою платформу. Однако представитель компании утверждает, что в настоящее время нет планов запуска собственного брокерского сервиса.

Ozon находится в активном поиске сотрудников для создания брокерского сервиса, подчеркивая постоянное развитие своих услуг и привлечение новых сотрудников с различным опытом. Отмечается также интерес Ozon к расширению своей экосистемы, особенно в области банковских услуг, сообщает News.Ru.

Проект включает в себя участие бывшего руководителя направления корпоративных продаж в ВТБ. Согласно данным из открытого доступа, в октябре он был назначен генеральным директором Ozon Invest, который ранее возглавлял Ozon Fintech.

Ozon открыл Ozon Invest в 2019 году для физических лиц с целью финансирования малых и средних предприятий. На данный момент сервис функционирует в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов не доступна.