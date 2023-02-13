В России за последние 20 лет лет диагноз "ожирение" у подростков стали выявлять в шесть раз чаще. Об этом сообщил Минздрав.

"Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов", — сообщает ведомство.

По данным врачей, хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России, отмечают в Минздраве.