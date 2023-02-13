Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:45

В России врачи стали в несколько раз чаще ставить "ожирение" подросткам

В России за последние 20 лет лет диагноз "ожирение" у подростков стали выявлять в шесть раз чаще. Об этом сообщил Минздрав.

"Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов", — сообщает ведомство.

По данным врачей, хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России, отмечают в Минздраве.

Мир

Марочко: Киев перебрасывает в ЛНР станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Новое западное оружие все-таки доходит до линии соприкосновения фронтов на Украине.

Читать полностью

Землетрясение в Турции поставило под вопрос президентские выборы

Выборы могут не состояться, но пока открыто об этом никто не говорит.

Читать полностью

Общество

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"

Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.

Читать полностью
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена вн﻿утренняя идеология ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Новости