В России за последние 20 лет лет диагноз "ожирение" у подростков стали выявлять в шесть раз чаще. Об этом сообщил Минздрав.
"Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов", — сообщает ведомство.
По данным врачей, хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России, отмечают в Минздраве.
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