Подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях ЛНР оставляют позиции в результате крупного наступления ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.
"На сватовско-кременском участке у противника ухудшается ситуация. В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки, передает ТАСС.
Эксперт подчеркну, что большие потери заставляют ВСУ оставлять некоторые позиции и сосредоточивать основные силы на самых опасных участках.
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