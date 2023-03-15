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  • Опубликована сегодня в 9:46

ВСУ оставляют позиции на Сватовском и Кременском направлениях

Подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях ЛНР оставляют позиции в результате крупного наступления ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

"На сватовско-кременском участке у противника ухудшается ситуация. В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки, передает ТАСС.

Эксперт подчеркну, что большие потери заставляют ВСУ оставлять некоторые позиции и сосредоточивать основные силы на самых опасных участках.

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