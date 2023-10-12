Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с его сторонниками, выразил желание увидеть уход из политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone.
Согласно этим данным, в последние дни Трамп провел телефонные разговоры с членами республиканской партии и в ходе этих разговоров находил много времени на критику Нетаньяху. Экс-президент также выразил желание, чтобы Нетаньяху покинул свой пост к моменту, когда Трамп мог бы вернуться в президентское кресло в 2025 году. По его мнению, такое решение было бы обосновано "катастрофическим провалом разведывательных операций Израиля" во время пребывания Нетаньяху у власти.
Как сообщает журнал, бывший лидер США также выразил мнение о необходимости прекращения всей помощи, оказываемой Палестине.
Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США
Марджори Тейлор Грин выразила мнение о том, что процесс выбора кандидата на пост спикера законодательного собрания достиг тупика.
МИД Ирана: не исключено открытие новых фронтов против Израиля
Израиль и его союзники будут нести ответственность за последствия своих атак на палестинский народ.
Мария Захарова заявила, что весь мир будет "разгребать" за США ситуацию в Израиле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской администрации.
В Ленинградской области может появиться монорельс с поездом на магнитной подушке
МИТ представил технический проект монорельсовой транспортной системы с поездом на магнитной подушке, который будет соединять северо-восток Санкт-Петербурга.