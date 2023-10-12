Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с его сторонниками, выразил желание увидеть уход из политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Согласно этим данным, в последние дни Трамп провел телефонные разговоры с членами республиканской партии и в ходе этих разговоров находил много времени на критику Нетаньяху. Экс-президент также выразил желание, чтобы Нетаньяху покинул свой пост к моменту, когда Трамп мог бы вернуться в президентское кресло в 2025 году. По его мнению, такое решение было бы обосновано "катастрофическим провалом разведывательных операций Израиля" во время пребывания Нетаньяху у власти.

Как сообщает журнал, бывший лидер США также выразил мнение о необходимости прекращения всей помощи, оказываемой Палестине.﻿